Винні у поширенні коронавірусу понесуть відповідальність – Помпео

Винні в поширенні коронавірусу понесуть відповідальність, але спочатку потрібно зосередитися на відновленні світової економіки.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, Китай своєчасно не надав інформацію про новий вірус, який з’явився в Ухані.

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– У нас буде час переконатися, що ми всі розуміємо, що сталося, і що ті, хто винен у цьому, понесуть відповідальність. Я впевнений, що це станеться. Зараз я думаю, що нам необхідно зосередитися на поставленому перед нами завданні – створенні таких систем, які дозволять нам знову відкрити американську економіку, а в кінцевому рахунку і світову економіку, – заявив він.

Помпео додав, що зараз важливо зрозуміти, як і де все почалося, щоб уникнути повторення ситуації в майбутньому.

Нагадаємо, станом на 14 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 920 918 осіб. З них вилікувалися 447 984 особи, а 119 686 пацієнтів померли.

Джерело: Держдеп