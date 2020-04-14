Знищити вірус за 48 годин. Методи боротьби з Covid-19 у світі та чим лікують в Україні

Революційна розробка американських вчених ошелешила весь світ – вакцина-пластир від Covid-19. Малесенька плівка, що вміщується на кінчику пальця, стверджують розробники, буде більш ефективною проти Covid-19, аніж вже звичні ін’єкції.

Для вакцини ми використовуємо нову технологію – метод подряпини. В організм вона потраплятиме безпосередньо через шкіру, за допомогою мікроголок, що є на наліпці, – Луї Фало, професор дерматології медичної школи Пітсбурга.

Винайти рятівний коктейль для людства – зараз надзавдання для вчених всього світу. Дослідники буквально наввипередки працюють у лабораторіях. Вакцину розробляють у 70 різних країнах.

Але вакцина – це питання не одного місяця. Більш наполегливо вчені зараз працюють над пошуком ліків від коронавірусу. І в хід ідуть, здавалося б, непоєднувальні речі. Розрекламовані Трампом ліки від малярії, препарати проти СНІДУ, Еболи і навіть проти гельмінтів. Це один із експериментів австралійських вчених. Вони тестують Іверментин – це ліки від паразитів.

Ми помітили, що навіть одна доза цього препарату зможе зупинити розмноження вірусу упродовж 48 годин. Вже за добу ми побачили різке скорочення, – Кайлі Вагстафф, провідний дослідник університету біомедичних досліджень Монаша.

Борис Бриль, завідувач відділенням коронавірусних хворих у лікарні Тель-Авіва, щойно після обходу. Каже: протоколів лікування проти інфекції у його країні як таких немає. Є лише рекомендації. Найчастіше пацієнтам призначають препарат проти ревматоїдного артриту або ж ліки проти малярії і антибіотики. Але це далеко не весь перелік.

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Парацетамол або Ібупрофен, якщо температура не вище 38. Або ж протималярійний хлорохін у поєднанні з препаратами проти СНІДу. Це те, що використовують іспанські медики. Але по суті це експеримент, ефект хлорохіну досі до кінця не вивчений.

А от американські медики заміну не шукають. Запаси протималярійного препарату нині контролює сам президент Трамп.

Крім того, використовують ліки проти СНІДу та Еболи і менш популярні методи. Приміром, лікування оксидом азоту. Знаного як веселий газ, що використовують під час наркозу.

А ще випробовують в якості ліків кров пацієнтів, які перехворіли на коронавірус.

Плазму тих, хто одужав,називають тимчасовою вакциною для хворих. Адже в ній є антитіла проти коронавірусу. Цей метод вже взяли на озброєння у Франції і в Україні теж хочуть. Зараз розробляють експериментальний протокол.

Факти ICTV раніше писали про те, як медики знаходять ліки проти коронавірусу.