99-річний ветеран з Британії зібрав €4,5 млн на боротьбу з Covid-19

У Великій Британії 99-річний ветеран армії Том Мур зібрав €4,5 млн, щоб для допомоги Національній службі охорони здоров’я у боротьбі з Covid-19.

Чоловік побився об заклад, що до свого дня народження наприкінці квітня без допомоги пройде 2,5 км. Не порушуючи карантин, він повинен 100 разів пройтися своїм 25-метровим подвір’ям.

З 8 квітня Мур проходить близько 10 кругів навколо будинку. Він припускає, що зможе подолати дистанцію раніше свого дня народження.

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Том Мур 8 квітня закликав усіх, хто його підтримує, пожертвувати гроші на допомогу медикам. Він планував зібрати 1 тис. фунтів стерлінгів (приблизно €1,2 тис.). Проте уже понад 170 тис. людей зі всього світу відгукнулися на прохання ветерана. Йому вдалося зібрати €4,5 млн.

Гроші витратять на допомогу лікарям, які борються з пандемією коронавірусу.

Раніше Факти ICTV писали, що 101-річний італієць одужав від Covid-19. Чоловік народився під час пандемії іспанського грипу, в результаті якої загинули від 30 до 50 млн осіб в усьому світі.