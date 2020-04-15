У Гренландії одужали всі 11 пацієнтів, в яких діагностували коронавірус. До слова, це єдина країна у світі, якій вдалося подолати хворобу без летальних випадків.

Тест на Covid-19 зробили 912 людям з моменту виявлення першого випадку хвороби 16 березня.

Читайте: Зараз не час: генсек ООН про рішення США припинити фінансування ВООЗ

Прем’єр-міністр Кім Кільсе оголосив про плани поступово відкрити столицю Гренландії Нуук, якщо нові випадки зараження не з’являться.

Раніше Факти ICTV писали, що на планеті 2 000 231 випадок захворювання на коронавірус. Від ускладнень Covid-19 померло 126 758 осіб.

У США 614 246 випадків захворювання на коронавірус, в Великій Британії – 93 873, Франції – 143 303, Іспанії – 174 060, Туреччині – 65 111.

Джерело: High North News