Уряд Грузії на 10 днів закриває на карантин великі міста країни – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі і Руставі.

Заборона почне діяти з 21.00 15 квітня і стосується всіх місцевих жителів, крім медпрацівників, дипломатів, військових, аварійних та банківських служб. Виняток зроблений також для журналістів.

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– Уряд направить на підпис президенту Грузії рішення про продовження терміну чинного з 21 березня режиму надзвичайного стану до 10 травня, – каже радник прем’єр-міністра країни Іраклій Чіковані.

У Грузії станом на 15 квітня 306 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, у Грузії громадяни, які через коронавірус знаходяться на карантині чи самоізоляції, отримають компенсацію за пропущені робочі дні.

Джерело: stopcov.ge