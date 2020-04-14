Карантин у Новій Зеландії: як борються з Covid-19 за океаном

Вже всім набридлий коронавірус, зачепив країну-відлюдинку Нову Зеландію. У порівнянні з багатьма іншими країнами, Нова Зеландія тримає удар, зокрема завдяки карантину.

Зараз українці зупинили патріотичні зустрічі, адже вся Нова Зеландія, як і Україна на карантині. Виходити на вулицю можна лише за нагальної потреби і в ці нечасті вилазки обов’язково тримати дистанцію з людьми.

– Дуже смішно, коли йдеш по вулиці і тобі на зустріч хтось біжить або хтось іде і люди прям відскакують одне від одного навіть на проїжджу частину, навіть на газон куди завгодно, на гору вибігають. Аби були оці два метри необхідні щоб не переносити вірус, – розповідають українці, які живуть у Новій Зеландії.

Вони пригадують, що коли в країні тільки оголосили про карантин, новозеландці дещо перелякалися і почали штурмувати супермаркети. Розбирали все, що бачили – крупи, консерви, миючі засоби, туалетний папір, як же без нього.

Атакували навіть будівельні магазини, скуповували там будівельні маски. Людей в супермаркетах було стільки, що доводилося вистоювати спочатку черги з машин, аби заїхати на парковку, а потім кілометрові черги, аби заплатити за товари.

Українці запевняють, що так було в новозеландських маркетах лише на початку карантину, згодом людей трохи попустило. Втім ненадовго, карантинна лихоманка змінилася передвеликодньої.

Великдень в Новій Зеландії цього року відзначали 12 квітня, а за декілька днів до цієї дати люди виносили все з магазинів.

Зібратися в магазинах – це напевно єдина слабкість, яку проявили новозеландці. За словами українців, місцеві сумлінно дотримуються ізоляції.

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Якщо до карантину вулиці були заповнені людьми, а траси автомобілями, то зараз просто неба майже нікого і не побачиш. Людям, які залишилися через карантин без заробітку держава фінансово допомагає.

Крім того, держава дозволила новозеландцям не виплачувати відсотки по кредитам на нерухомість, орендодавцям заборонили піднімати ціни на оренду житла, проїзд в автобусах для людей, які вимушені працювати зробили безкоштовним. Ще в ці дні – подешевшав бензин.

Новозеландська влада робить максимум для того, аби коронавірус не зіпсував добробут жителів Нової Зеландії. Натомість можновладці вимагають просто дотримуватися карантину.

Якщо люди по-доброму не розуміють їх карають, за порушення карантину тут можуть ув’язнити на шість місяців. Під роздачу потраплять навіть чиновники.

Раніше Факти ICTV писали, що у Бразилії під час тестування ліків від коронавірусу підвищилась смертність людей.