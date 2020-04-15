PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Карантин в США може затягнутися до 2022 року – дослідження

Через пандемію коронавірусу CША можуть продовжити домашній карантин до 2022 року.

Про це йдеться у дослідженні школи громадської охорони здоров’я Гарвардського університету.

Науковці спрогнозували можливі сценарії розвитку пандемії, ґрунтуючись на тому, коли може з’явиться вакцина від коронавірусу.

Читайте: Оніміння нервів і біль у шиї: лікарі в Італії назвали нові симптоми Covid-19

– Соціальне дистанціювання може знадобитися до 2022 року, якщо не з’являться методи лікування та профілактики Covid-19.

Навіть у разі перемоги над інфекцією потрібно продовжити епідеміологічний контроль. Відновлення поширення коронавірусу можливе вже у 2024 році, – йдеться у дослідженні.

За прогнозами гарвардської команди, для остаточної перемоги над Covid-19 не варто поспішати повертатися до колишнього способу життя.

Крім того, науці достеменно не відомо, чи стають люди несприйнятливими до інфекції після одужання.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що пік захворюваності на Covid-19 ще попереду, а вакцина буде не раніше 2021 року.

Джерело: CNN

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка