Через пандемію коронавірусу CША можуть продовжити домашній карантин до 2022 року.

Про це йдеться у дослідженні школи громадської охорони здоров’я Гарвардського університету.

Науковці спрогнозували можливі сценарії розвитку пандемії, ґрунтуючись на тому, коли може з’явиться вакцина від коронавірусу.

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– Соціальне дистанціювання може знадобитися до 2022 року, якщо не з’являться методи лікування та профілактики Covid-19. Навіть у разі перемоги над інфекцією потрібно продовжити епідеміологічний контроль. Відновлення поширення коронавірусу можливе вже у 2024 році, – йдеться у дослідженні.

За прогнозами гарвардської команди, для остаточної перемоги над Covid-19 не варто поспішати повертатися до колишнього способу життя.

Крім того, науці достеменно не відомо, чи стають люди несприйнятливими до інфекції після одужання.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що пік захворюваності на Covid-19 ще попереду, а вакцина буде не раніше 2021 року.