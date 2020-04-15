Станом на 15 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 000 043 особи. З них вилікувалися 484 573 особи, а 126 753 пацієнта померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 614 246 хворих.

На другому нині Іспанія – там заразилися 174 060 осіб, померло 18 255.

В Італії станом на 15 квітня інфіковано вже 162 488 осіб.

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У Китаї від початку пандемії 82 295 осіб інфіковано Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 14 квітня зафіксували 3 372 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 98 осіб. Загалом 119 пацієнтів вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.