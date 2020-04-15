Станом на ранок 15 квітня в світі коронавірусом інфіковано 1 982 552 людини. З них 126 753 хворих померли.
США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 608 458.
На другому місці нині Іспанія, де коронавірусом заразилися 174 060 осіб, померло – 18 255.
Італія опустилася на третю позицію. Там 162 488 хворих, з них 21 067 померли.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Німеччина – 132 210;
- Франція – 131 361;
- Великобританія – 94 845;
- Бельгія – 31 119;
- Нідерланди – 27 580;
- Швейцарія – 25 936;
- Португалія – 17 448;
- Австрія – 14 226;
- Швеція – 11 445;
- Польща – 7 202;
- Норвегія – 6 623.
Станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 98 – летальні.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.