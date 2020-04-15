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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 15 квітня

Станом на ранок 15 квітня в світі коронавірусом інфіковано 1 982 552 людини. З них 126 753 хворих померли.

США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 608 458.

На другому місці нині Іспанія, де коронавірусом заразилися 174 060 осіб, померло – 18 255.

Італія опустилася на третю позицію. Там 162 488 хворих, з них 21 067 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Німеччина – 132 210;
  • Франція – 131 361;
  • Великобританія – 94 845;
  • Бельгія – 31 119;
  • Нідерланди – 27 580;
  • Швейцарія – 25 936;
  • Португалія – ​​17 448;
  • Австрія – 14 226;
  • Швеція – 11 445;
  • Польща – 7 202;
  • Норвегія – 6 623.

Станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 98 – летальні.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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