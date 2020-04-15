Китай досі приховує інформацію про коронавірус – шеф Пентагону

Шеф Пентагону Марк Еспер звинуватив Китай в приховуванні інформації про коронавірус Covid-19 як на початкових етапах епідемії, так і зараз.

– Китай міг би бути більш чесним раніше і надати набагато більше інформації, щоб ми могли отримати більш повне уявлення про характер вірусу і впоратися з ним. Навіть сьогодні ми бачимо, що вони приховують інформацію, – заявив Еспер.

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Він зазначив, що необхідно продовжувати тиснути на них для того, щоб Пекін розкрив більше інформації про коронавірус.

Раніше колишній керівник британської розвідки Mi6 Джон Соерс також звинуватив владу КНР в тому, що вони приховали від світу інформацію про коронавірус на початкових етапах розвитку епідемії цього захворювання.

Джерело: Fox News