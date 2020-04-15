США припиняють фінансування ВООЗ – Трамп

ВООЗ не виконала свого основного обов’язку у відповідь на спалах коронавірусу, тому США припиняють фінансування організації, заявив Дональд Трамп.

На його думку, орган ООН надто повільно реагував на епідемію та навіть приховував розповсюдження коронавірусу в Китаї.

– ВООЗ не виконала свого основного обов’язку і повинна нести відповідальність, – додав президент США.

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До речі, США є найбільшим фундатором ВООЗ, який забезпечує майже 15% загального бюджету.

Водночас Сполучені Штати найбільше постраждали від пандемія коронавірусу станом на 15 квітня – 608 458 хворих, з яких 25 992 померли від Covid-19.

Днями адміністрація Трампа оголосила 1 травня потенційною датою ослаблення карантинних обмежень.