У Бразилії 99-річний ветеран Другої світової війни вилікувався від Covid-19

У Бразилії 99-річний ветеран Другої світової війни Ермандо Півета вилікувався від Covid-19.

– Перемога в цій битві була для мене важливішою, ніж перемога у війні. На війні ти вбиваєш або живеш. Тут потрібно боротися, щоб жити, – зазначив Півета.

Ветеран залишав госпіталь під оплески медперсоналу.

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Коронавірус у Ермандо Півета діагностували два тижні тому. У нього розвинулася пневмонія, і два дні чоловік провів у відділенні інтенсивної терапії. Однак апарату вентиляції легенів він не потребував, а вилікувавсяя завдяки хорошій фізичній формі.

У Бразилії заражені коронавірусом 25 262 людини, з них 1 532 померли.

Раніше Факти ICTV писали, що 101-річний італієць одужав від Covid-19. Чоловік народився під час пандемії іспанського грипу, в результаті якої загинули від 30 до 50 млн осіб в усьому світі.