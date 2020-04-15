У Канаді Лікарі без кордонів лікуватимуть безпритульних з Covid-19

У Канаді міжнародна організація Лікарі без кордонів (Medecins Sans Frontieres) анонсувала проект, який передбачає лікування безпритульних з коронавірусом.

Про це повідомив виконавчий директор MSF Canada Жозеф Белліво.

– Бездомні люди часто не можуть дотримуватися фізичної дистанції. Вони діляться умивальниками і сплять на спільних ліжках, що збільшує ризик зараження. Вони також страждають через відсутність будь-яких засобів для захисту від інфекції, – заявив він.

Читайте: У Бразилії 99-річний ветеран Другої світової війни вилікувався від Covid-19

Проект стартує через 10 днів в Торонто і провінції Онтаріо. Згодом він діятиме не лише для безпритульних, а також для представників корінних народів, позбавлених доступу до медичних послуг і літніх людей, які перебувають в установах тривалого догляду.

Ці категорії населення перебувають у підвищеній зоні ризику зараження коронавірусом, оскільки проживають в умовах, де часто є неможливим соціальне дистанціювання і доступ до засобів захисту.

Станом на 15 квітня, позитивний результат на Covid-19 було виявлено вже у 30 безпритульних, 11 серед яких – біженці.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, з якими захворюваннями помирають українці, інфіковані Covid-19. За даними ЦГЗ, 79% громадян хворіли серцево-судинними захворюваннями.