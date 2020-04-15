У світі уже 2 млн людей хворі на коронавірус

На планеті 2 000 231 випадок захворювання на коронавірус.

Від ускладнень Covid-19 померло 126 758 осіб.

У США 614 246 випадків захворювання на коронавірус, в Великій Британії – 93 873, Франції – 143 303, Іспанії – 174 060, Туреччині – 65 111.

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Найбільше померлих від вірусу у США (26 064), в Італії (21 067), Іспанії (18 255).

Від Covid-19 одужали 484 729 людей. В Китаї – 77 816, Німеччині – 72 600, Іспанії – 67 504.

Як писали Факти ICTV, у Бразилії 99-річний ветеран Другої світової війни Ермандо Півета вилікувався від Covid-19.

Джерело: Worldometers