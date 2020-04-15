Український лікар розповів, чого можна повчитися в Італії в боротьбі з Covid-19

Україна має перейняти досвід Італії щодо розподілу пацієнтів, які потрапляють до лікарні з підозрою на Covid-19.

Саме організація процесу роботи з пацієнтами під час пандемії коронавірусу є важливою складовою, якої українським лікарям треба повчитися в італійських колег.

– Організація і розподілення пацієнтів – дуже важливі речі. Направити тих, кого можна транспортувати, до інших лікарень, а кого треба залишати на лікуванні тут, хто з Covid-19, хто з іншими захворюваннями, – каже український лікар в Італії Тарас Оранський.

Повчальним є не лише позитивний досвід італійців, а і їхні помилки. Наприклад, Італія запізно запровадила карантин, через що не вдалося уникнути великої кількості хворих на коронавірус та смертей.

Також в Італії на початку не вистачало захисних засобів для медперсоналу, тому багато медиків інфікувалися і не могли виконувати свої професійні обов’язки.

– Медичних масок не вистачало, і медпрацівники масово інфікувалися. У подальшому не виконували свої обов’язки і залишалися вдома, – продовжує Тарас Оранський.

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Розповів український лікар і про те, як італійці працюють з пацієнтами від моменту звернення. У цьому моменті українська та італійська системи дуже схожі.

– Коли у пацієнта з’являються ознаки інфекції, він контактує з сімейним лікарем. Він розповідає йому, як боротися. За потреби він потрапляє до лікарні. Частіше за все, коли є якась дихальна недостатність, – розповідає лікар.

Потім за необхідності до пацієнта приїжджає медсестра, яка бере мазок на тестування. Якщо коронавірус підтверджується, пацієнта госпіталізують.

– Пацієнт поступає у приймальне відділення, невідкладної допомоги, де його сортують. Якщо є симптоми коронавірусу, він переводиться у відділення інтенсивного нагляду або загальне, терапевтичне, де проходить лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що карантин в Італії продовжили до 3 травня.