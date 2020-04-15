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Факти / Світ

Вигулювала черепаху: в Італії жінку оштрафували на €400 за порушення карантину

У Римі (Італія) поліція оштрафувала 60-річну жінку на €400, яка вигулювала черепаху.

– Вона стверджує, що вийшла з дому для того, щоб вигуляти черепаху, – розповіли  у поліції.

Правоохоронці вважають це не виправданим приводом, аби вийти з дому.

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Речник поліції Нунціо Карбон заявив, що черепаха була велика, як піца, але жінка вигулювала її без повідка.

Варто зазначили, що вигулювати собак в Італії дозволяється.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Булонь-сюр-Мер (Франція) суд ув’язнив на два місяці 20-річного чоловіка за систематичне порушення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Джерело: The Local

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