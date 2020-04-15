Вигулювала черепаху: в Італії жінку оштрафували на €400 за порушення карантину

У Римі (Італія) поліція оштрафувала 60-річну жінку на €400, яка вигулювала черепаху.
– Вона стверджує, що вийшла з дому для того, щоб вигуляти черепаху, – розповіли у поліції.
Правоохоронці вважають це не виправданим приводом, аби вийти з дому.
Читайте: Трьох священиків оштрафували через скупчення людей у церквах у Вербну неділю
Речник поліції Нунціо Карбон заявив, що черепаха була велика, як піца, але жінка вигулювала її без повідка.
Варто зазначили, що вигулювати собак в Італії дозволяється.
Раніше Факти ICTV писали, що у місті Булонь-сюр-Мер (Франція) суд ув’язнив на два місяці 20-річного чоловіка за систематичне порушення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.
Джерело: The Local