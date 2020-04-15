Зараз не час: генсек ООН про рішення США припинити фінансування ВООЗ

Зараз не час скорочувати ресурси, необхідні для діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я або будь-якої іншої гуманітарної організації.

Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

– Я переконаний, що необхідно підтримувати ВООЗ, тому що її діяльність є вкрай важливою в межах світових зусиль, спрямованих на одержання перемоги у війні з Covid-19. Зараз не той час, щоб скорочувати ресурси ВООЗ або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати припиняють фінансування ВООЗ.

Таке рішення він пояснив тим, що організація надто повільно реагувала на епідемію та навіть приховувала розповсюдження коронавірусу в Китаї.

Джерело: ООН