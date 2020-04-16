Бельгія звернулася до країн з проханням підтримати ВООЗ

Бельгія звернулася до всіх країн з проханням підтримати ВООЗ після відмови США фінансувати організацію.

Про це йдеться в заяві віце-прем’єра Бельгії Олександра Де Кро і міністра закордонних справ Бельгії Філіпа Гофф.

– Організація працює над запобіганням поширенню вірусу, розподіляючи медичні ресурси, спрямовуючи групи швидкого реагування та надаючи рекомендації широкому загалу. Крім цього, ВООЗ сприяє зусиллям по створенню вакцини, – йдеться в заяві.

До речі, всього в світі зафіксували 2 063 161 випадок коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де на коронавірус захворіли 638 111 осіб.

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На другому місці за кількістю інфікованих Іспанія, де Covid-19 виявили у 180 659 осіб.

Третю позицію займає Італія. В країні 165 155 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Німеччині ухвалили рішення послабити карантинні обмеження. За умови дотримання карантинних заходів мають намір відновити роботу непродовольчих магазинів з площею до 800 квадратних метрів.