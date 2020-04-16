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Карантин в Канаді триватиме ще багато тижнів – Трюдо

У Канаді не мають наміру найближчим часом виходити з карантину, який ввели через коронавірус.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, карантин триватиме ще багато тижнів.

Трюдо звернувся до канадців з проханням проявити терпіння і додав, що обмежувальні заходи скасовувати занадто рано.

За словами Трюдо, після зняття карантину виникне необхідність в швидкому широкомасштабному тестуванні і розширеному відстеженні контактів людей з позитивним тестом на коронавірус.

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У Канаді 28 253 особи заразилися коронавірусом.

Наразі на першому місці за кількістю інфікованих США, де на коронавірус захворіли 638 111 осіб.

На другому місці за кількістю інфікованих Іспанія, де Covid-19 виявили у 180 659 осіб.

Третю позицію посідає Італія. В країні 165 155 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Німеччині ухвалили рішення послабити карантинні обмеження. За умови дотримання карантинних заходів мають намір відновити роботу непродовольчих магазинів з площею до 800 квадратних метрів.

Джерело: Associated Press

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