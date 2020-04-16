Станом на 16 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 064 115 осіб. З них 137 078 пацієнтів померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 639 628 хворих.

На другому нині Іспанія – там заразилися 180 659 осіб, померло 18 812.

В Італії станом на 16 квітня інфіковано вже 165 155 осіб.

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У Китаї від початку пандемії 83 402 особи інфіковано Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.00 15 квітня відомо про 3 764 хворих у країні. За добу хвороба забрала життя десяти осіб. Кількість летальних випадків досягла 108. Одужали 143 людини.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.