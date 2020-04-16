Перша людина, яка інфікувалася коронавірусом – працівник лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і було вперше зафіксовано спалах Covid-19.

Таку версію озвучили на американському телеканалі Fox News.

За словами ведучих, Covid-19 створювався не як біологічна зброя, а з метою демонстрації досягнень китайської науки у сфері вірусології.

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Також канал прокоментував інформацію про ринок в Ухані як осередок розповсюдження коронавірусу: цей хід було використано для відведення підозри від лабораторії Інституту вірусології в Ухані.

– Китай організував найдорожчу в світі спецоперацію з приховування доказів, адже на ринку морепродуктів в Ухані ніколи не продавалися кажани.

Нещодавно з такою ж заявою виступив британський таблоїд Daily Mail. Представники цього ЗМІ переконували, що пандемія є наслідком витоку інфекції з китайської лабораторії.

Китай і далі спростовує усі чутки про те, що коронавірус розроблявся в лабораторії.

Нагадаємо, через пандемію Covid-19 Китай обмежить продаж та споживання м’яса диких тварин. Крім свійських тварин (свині, корови, кури), китайцям дозволять споживати м’ясо окремих видів оленів та страусів.

Джерело: Fox News