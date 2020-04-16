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Коронавірус в Туреччині: готелі скасовують шведські столи і переходять на а la carte

Через пандемію коронавірусу у турецьких готелях змінять систему харчування за принципом шведського столу на замовлення за меню.

Тепер туристи зможуть харчуватися лише a la carte.

– Донині концепція все включено та харчування за принципом шведського столу були популярними в туристичній галузі Туреччини… Десятки чи навіть сотні туристів вишиковуються у черги та набирають їжу зі стійок зі стравами… Тепер це втратило свою привабливість, – сказав голова Інституту світового туристичного форуму Булут Баджи.

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За його словами, зміна системи харчування на a la carte, матиме позитивні результати не тільки у розрізі боротьби з пандемією. Це також дозволить зменшити кількість відходів харчових продуктів та заощадити кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пандемію коронавірусу Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня.

Джерело: Anadolou

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