Станом на ранок 16 квітня у світі коронавірусом інфіковано 2 064 115 осіб. З них 137 020 хворих померли та 512 032 одужали.
США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 639 055 хворих.
На другому місці нині Іспанія, де коронавірусом заразилися 180 659 осіб, померло – 18 812.
Італія опустилася на третю позицію. Там 165 155 хворих, з них 21 645 померли.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Німеччина – 134 753;
- Франція – 134 582;
- Великобританія – 99 489;
- Бельгія – 33 573;
- Нідерланди – 28 316;
- Швейцарія – 26 336;
- Португалія – 18 091;
- Австрія – 14 350;
- Швеція – 11 927;
- Польща – 7 582;
- Норвегія – 6 798.
Станом на ранок 15 квітня в Україні ,було 3 764 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 108 – летальні.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.