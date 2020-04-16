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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 16 квітня

Станом на ранок 16 квітня у світі коронавірусом інфіковано 2 064 115 осіб. З них 137 020 хворих померли та 512 032 одужали.

США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 639 055 хворих.

На другому місці нині Іспанія, де коронавірусом заразилися 180 659 осіб, померло – 18 812.

Італія опустилася на третю позицію. Там 165 155 хворих, з них 21 645 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Німеччина – 134 753;
  • Франція – 134 582;
  • Великобританія – 99 489;
  • Бельгія – 33 573;
  • Нідерланди – 28 316;
  • Швейцарія – 26 336;
  • Португалія – ​​18 091;
  • Австрія – 14 350;
  • Швеція – 11 927;
  • Польща – 7 582;
  • Норвегія – 6 798.

Станом на ранок 15 квітня в Україні ,було 3 764 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 108  – летальні.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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