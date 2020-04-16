Станом на ранок 16 квітня у світі коронавірусом інфіковано 2 064 115 осіб. З них 137 020 хворих померли та 512 032 одужали.

США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 639 055 хворих.

На другому місці нині Іспанія, де коронавірусом заразилися 180 659 осіб, померло – 18 812.

Італія опустилася на третю позицію. Там 165 155 хворих, з них 21 645 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Німеччина – 134 753;

Франція – 134 582;

Великобританія – 99 489;

Бельгія – 33 573;

Нідерланди – 28 316;

Швейцарія – 26 336;

Португалія – ​​18 091;

Австрія – 14 350;

Швеція – 11 927;

Польща – 7 582;

Норвегія – 6 798.

Станом на ранок 15 квітня в Україні ,було 3 764 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 108 – летальні.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.