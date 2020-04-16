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Факти / Світ

Країни G20 заморозять борги найбідніших країн світу через Covid-19

Фінансові представники саміту G20 ухвалили спільне рішення призупинити виплати з обслуговування боргів для найбідніших країн світу.

Рішення буде діяти з 1 травня до кінця 2020 року для найбільш бідних та найменш розвинених країн світу. Список країн визначено Світовим банком та ООН.

– Заморожування основного погашення та виплати відсотків вивільнить понад $20 млрд, які країни витратять на поліпшення системи охорони здоров’я та боротьбу з пандемією Covid-19, –  заявив міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед аль-Джадаан.

Читайте: Лідери G7 назвали Covid-19 глобальною кризою охорони здоров’я

Ініціатива має допомогти зміцнити світову економіку в умовах пандемії коронавірусу.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав цей крок актом міжнародної солідарності з історичним випробуванням, додавши, що він дозволить країнам вкладати кошти в охорону здоров’я негайно і без зволікань.

Нагадаємо, нещодавно генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати санкції і мита через коронавірус.  Скасування санкцій дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування, медикаментів та медичної допомоги, необхідної для боротьби з Covid-19.

Джерело: Reuters

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