Країни G20 заморозять борги найбідніших країн світу через Covid-19

Фінансові представники саміту G20 ухвалили спільне рішення призупинити виплати з обслуговування боргів для найбідніших країн світу.

Рішення буде діяти з 1 травня до кінця 2020 року для найбільш бідних та найменш розвинених країн світу. Список країн визначено Світовим банком та ООН.

– Заморожування основного погашення та виплати відсотків вивільнить понад $20 млрд, які країни витратять на поліпшення системи охорони здоров’я та боротьбу з пандемією Covid-19, – заявив міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед аль-Джадаан.

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Ініціатива має допомогти зміцнити світову економіку в умовах пандемії коронавірусу.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав цей крок актом міжнародної солідарності з історичним випробуванням, додавши, що він дозволить країнам вкладати кошти в охорону здоров’я негайно і без зволікань.

Нагадаємо, нещодавно генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати санкції і мита через коронавірус. Скасування санкцій дозволить забезпечити доступ людей до продуктів харчування, медикаментів та медичної допомоги, необхідної для боротьби з Covid-19.