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Факти / Світ

Наступні два тижні пандемії коронавірусу в Європі будуть критичними – ВООЗ

Найближчі два тижні в європейських країнах будуть критичними та визначальними у боротьбі проти коронавірусу Covid-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Клюге зазначив, що бачить перші обнадійливі ознаки в найбільш постраждалих від коронавірусу Іспанії, Італії, Франції та Швейцарії.

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– Однак, незважаючи на невеликі позитивні сигнали, що йдуть від деяких країн, ми бачили і ознаки загострення проблеми в таких країнах, як Велика Британія, Туреччина, Україна, Білорусь, Росія, – підкреслив він.

Як писали Факти ICTV, Бельгія звернулася до всіх країн з проханням підтримати ВООЗ після відмови США фінансувати організацію.

Джерело: ВООЗ

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