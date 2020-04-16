PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Росія провела випробування протисупутникової ракети – Пентагон

Росія провела випробування протисупутникової ракети у середу, 15 квітня.

Про це заявили американські військові і назвали такі дії Росії прикладом загроз, які стають реальними для США у космосі.

– США готові та зобов’язані стримувати агресію і захищати націю, наших союзників та інтереси США від ворожих дій у космосі, – заявив генерал Джон Реймонд.

Читайте: У Києві представили цифрову станцію для моніторингу загроз з космосу

Випробування російської ракетної системи, здатної знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, проводилися після маневрів російських супутників, позначених як Космос-2542 і Космос-2543, заявили в американській армії.

Як повідомлялося, США вивели на орбіту військовий супутник зв’язку вартістю близько $ 1 млрд.

Джерело: Пентагон

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка