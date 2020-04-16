Росія провела випробування протисупутникової ракети – Пентагон

Росія провела випробування протисупутникової ракети у середу, 15 квітня.

Про це заявили американські військові і назвали такі дії Росії прикладом загроз, які стають реальними для США у космосі.

– США готові та зобов’язані стримувати агресію і захищати націю, наших союзників та інтереси США від ворожих дій у космосі, – заявив генерал Джон Реймонд.

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Випробування російської ракетної системи, здатної знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, проводилися після маневрів російських супутників, позначених як Космос-2542 і Космос-2543, заявили в американській армії.

Як повідомлялося, США вивели на орбіту військовий супутник зв’язку вартістю близько $ 1 млрд.

Джерело: Пентагон