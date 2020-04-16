США пройшли пік захворюваності на коронавірус – Трамп

США пройшли пік за кількістю нових випадків коронавірусу.
Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.
Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.
– Боротьба (з коронавірусів – Ред.) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік за новими випадками, – сказав Трамп.
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Також він додав, що США і далі працюватимуть в цьому напрямку, щоб домогтися більшого успіху.
До речі, в Німеччині ухвалили рішення послабити карантинні обмеження. За умови дотримання карантинних заходів мають намір відновити роботу непродовольчих магазинів з площею до 800 квадратних метрів.