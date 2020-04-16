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Факти / Світ

У Британії 106-річна жінка одужала від коронавірусу і встановила рекорд

106-річна мешканка Бірмінгема Конні Тітчен, яка вважається найстарішим пацієнтом у Великій Британії, вилікувалася від коронавірусу.

Коли Тітчен залишала клініку, медперсонал проводжав її оплесками.

– Мені дуже пощастило, що я перемогла цей вірус. Я не можу дочекатися, щоб побачити свою сім’ю, – заявила Конні Тітчен.

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Її госпіталізували в лікарню Бірмінгема в середині березня з підозрою на пневмонію. Незабаром їй поставили діагноз коронавірус. Хвороба протікала без ускладнень, завдяки чому організм довгожительки впорався зі смертельною хворобою. Вона стала найстарішою мешканкою планети, яка перемогла коронавірус.

Вона народилася у вересні 1913 року і пережила дві світові війни. Ба більше, в грудні минулого року вона перенесла операцію на стегні і вже через 30 днів змогла самостійно ходити.

Раніше Факти ICTV писали, що у Бразилії 99-річний ветеран Другої світової війни Ермандо Півета вилікувався від Covid-19.

Фото: скріншот із відео

Джерело: ВВС

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