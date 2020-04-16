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У Грузії заборонили їздити на легкових автомобілях

У Грузії з 17 квітня повністю заборонили пересуватися на легковому автотранспорті, повідомив радник прем’єр-міністра республіки Іраклій Чиковані.

– У країні збільшуються випадки зараження коронавірусом, тому координаційна рада прийняла додаткові обмежувальні заходи у межах чинного надзвичайного стану. З 17 квітня у всій країні забороняється пересування на легкових автомобілях до 21 квітня.

Він зазначив, що обмеження не стосуються вантажівок і автомобілів дистрибуції.

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Іраклій Чиковані також повідомив про рішення зобов’язати громадян з п’ятниці носити маски в закритих приміщеннях.

До слова, згідно з даними Університету Джона Гопкінса, у Грузії станом на 16 квітня зафіксовано 340 випадків Covid-19.

Нагадаємо, раніше Грузія закрила чотири міста через коронавірус.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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