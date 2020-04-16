У Великобританії від Covid-19 померла вагітна медсестра

У Великобританії від коронавірусу померла вагітна 28-річна медсестра.

Її новонароджену доньку вдалось врятувати: медики вимушено провели кесарів розтин.

Мері Агейваа Аґяпонг п’ять років працювала у загальному відділенні лікарні Лутон та Данстебал, у графстві Бедфордшир.

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Як повідомляють британські ЗМІ, це вже 45-й випадок коронавірусу серед співробітників цієї лікарні.

Позитивний тест на Covid-19 вагітна медсестра отримала 5 квітня.

– Мері працювала тут п’ять років. Ми дуже любили та цінували її. Вона була прекрасною медсестрою. Наші найглибші співчуття родині та друзям Мері, – заявив один із керівників клініки Девід Картер.

Новонароджена дівчинка почувається добре, але найближчими днями їй проводитимуть перші тестування на Covid-19.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як захиститися від коронавірусу і який догляд потрібен жінкам на час вагітності.