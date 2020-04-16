В США від коронавірусу за добу померли близько 2600 осіб

У США за останню добу від коронавірусу померли близько 2600 осіб.
Цей показник є найвищим серед всіх країн світу, де виявлений коронавірус.
США знаходяться на першому місці за кількістю інфікованих. В країні на коронавірусів захворіли 638 111 осіб.
Всього в США зафіксовано 30 844 смертей за весь період. Найбільша кількість летальних результатів в Нью-Йорку.
На другому місці за кількістю інфікованих Іспанія, де Covid-19 виявили у 180 659 осіб.
Третю позицію займає Італія. В країні 165 155 випадків коронавірусу.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що країна пройшла пік за кількістю нових випадків коронавірусу.
Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.