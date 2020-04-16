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Факти / Світ

В США від коронавірусу за добу померли близько 2600 осіб

У США за останню добу від коронавірусу померли близько 2600 осіб.

Цей показник є найвищим серед всіх країн світу, де виявлений коронавірус.

США знаходяться на першому місці за кількістю інфікованих. В країні на коронавірусів захворіли 638 111 осіб.

Всього в США зафіксовано 30 844 смертей за весь період. Найбільша кількість летальних результатів в Нью-Йорку.

На другому місці за кількістю інфікованих Іспанія, де Covid-19 виявили у 180 659 осіб.

Третю позицію займає Італія. В країні 165 155 випадків коронавірусу.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що країна пройшла пік за кількістю нових випадків коронавірусу.

Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.

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