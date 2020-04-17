Станом на 17 квітня в світі с 2 153 620 випадків захворювання 542 143 людини одужали і 143 844 померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Зокрема, в США 667 801 (+ 29 567 за минулу добу) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 184 948 (+4 289), Італії 168 941 (+3 786), Франції 147 091 (+17 164), Німеччині 133 456 (+ 2 945), Великій Британії 98 476 (+4 617).

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Найбільше померлих від вірусу в США 34 617 (2 174 за минулу добу), в Італії 22 170 (525), Іспанії 19 315 (503).

У Китаї від COVID-19 одужали 78 403, в Німеччині 77 000, Іспанії 74 797.

Станом на 9.30 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.