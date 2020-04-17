Країни G7 співпрацюватимуть у створенні вакцини від Covid-19

Лідери держав Великої сімки пообіцяли докласти усіх зусиль до якнайскорішого подолання пандемії коронавірусу.

Про це під час прес-конференції у Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– Я обговорив пандемію з іншими лідерами країн Великої сімки. Ми всі залишаємося рішуче налаштованими робити усе можливе, аби допомогти людям та економікам відновитися після цієї кризи.

Ми співпрацюємо у підтримці міжнародних зусиль із розробки вакцини, покращення лікування, розширення тестування та забезпечення передової важливою медичною продукцією, – сказав Трюдо.