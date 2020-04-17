Країни G7 співпрацюватимуть у створенні вакцини від Covid-19

Лідери держав Великої сімки пообіцяли докласти усіх зусиль до якнайскорішого подолання пандемії коронавірусу.
Про це під час прес-конференції у Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
– Я обговорив пандемію з іншими лідерами країн Великої сімки. Ми всі залишаємося рішуче налаштованими робити усе можливе, аби допомогти людям та економікам відновитися після цієї кризи.
Ми співпрацюємо у підтримці міжнародних зусиль із розробки вакцини, покращення лікування, розширення тестування та забезпечення передової важливою медичною продукцією, – сказав Трюдо.
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Він зауважив, що пандемія Covid-19 – це глобальна криза, яка вимагає глобальної відповіді.
– У той час, коли ми робимо усе можливе для убезпечення жителів наших держав, ми також маємо допомогти боротися із вірусом більш уразливим країнам, посиливши підтримку їхньої систем охорони здоров’я, полегшивши боргове навантаження й надавши інші форми допомоги, – зазначив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом.