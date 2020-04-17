Ліки від коронавірусу: у Великій Британії почали тестувати препарати

У Великій Британії почали тестувати препарати для лікування коронавірусу.

У дослідженні взяли участь понад 5 тис. пацієнтів, які нині перебувають в 165 лікарнях Великої Британії.

Пацієнтам випадковим чином видається один з препаратів або плацебо. Кожен з препаратів досліджують на групі з 500-900 пацієнтів.

Також медики досліджують протималярійний препарат гидроксихлорохин і антибіотик азитроміцин. У дослідженні бере участь комбінація двох антиретровірусних препаратів, які використовуються під час лікування ВІЛ – лопінавір-ритонавір.

Також в дослідження мають намір внести імуномодулятор, що використовується у разі ревматоїдного артриту.

Читайте: Коронавірус в Україні: доктор Комаровський пояснив, чи можна дітям виходити на вулицю

Розглядається варіант лікування з використанням реконвалесцентной плазми. Її отримуватимуть з крові людей, які вже вилікувалися від коронавірусу.

До речі, зараз в світі зафіксували 2 169 022 випадки Covid-19. На першому місці за кількістю заражених США, там на коронавірус захворіли 671 425 осіб.

На другому місці опинилася Іспанія. У країні зафіксували 184 948 випадків коронавірусу. Третю позицію за кількістю заражених займає Італія, де на Covid-19 захворіла 168 941 особа.

Китай зараз займає 7 позицію за кількістю випадків коронавірусу.

Раніше Факти ICTV писали, які симптоми має коронавірус та як його виявити.