Лукашенко запропонував відновити навчальний процес у школах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про необхідність починати навчальний процес у школах республіки вже з наступного тижня, не дивлячись на спалах коронавірусу в країні.

Лукашенко зазначив, що тиждень повинен піти на повільне втягування дітей після Великодня в освітній процес.

– Треба обережно дивитися за людьми і з приводу освіти, шкіл та іншого, треба починати вчитися. Але повільно, спокійно. В селі немає проблем (ну і треба ж розуміти, що ми діток годуємо і все на посівний, куди подіти дітей). ГРВІ вже закінчилася, – сказав він.

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Шкільні канікули в Білорусі продовжувалися двічі – кожного разу на тиждень.

Нагадаємо, Лукашенко також вирішив не відкладати підготовку до святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Джерело: Белта