Магазин секс-іграшок жертвує свій запас медичних товарів лікарням

Американський магазин секс-іграшок SexToyDistributing пожертвує свій запас медичних товарів місцевим лікарням.

Віддадуть медикам тисячу масок, лицьових щитків і рукавиць.

– Рукавички, які використовують в фетиш-іграх, були на нашому складі. Інше прийшло з нашої зарубіжної фабрики, – каже представник компанії Арі Сусс.

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Сусс пояснив, що існує багато секс-ігор, для яких потрібні клізми, рукавички, уніформа, електроди, апарати для вимірювання кров’яного тиску та термометри.

– Деякі з них зараз користуються великим попитом, і ми раді допомогти, – сказав він.

Як писали Факти ICTV, засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував $1 мільярд на боротьбу з коронавірусом Covid-19.

Джерело: Vice