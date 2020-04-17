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Трамп готується до повторення епідемії коронавірусу восени

Восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу.

Про це на прес-конференції в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, швидкі дії можуть запобігти масштабам поширення епідемії і допоможуть не зупиняти економіку країни.

– Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми повинні бути готові до того, щоб швидко справлятися з вогнищами зараження, – заявив Трамп.

Нагадаємо, також Трамп представив план поетапного зняття карантину в країні. Насамперед знімуть частину обмежень з тих районів країни, де нові випадки зараження на коронавірус не реєструвалися за останні сім днів.

У США кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищило 650 тисяч. На першому місці за кількістю смертей перебуває штат Нью-Йорк.

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