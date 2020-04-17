У Румунії створили пристрій для стерилізації повітря після хворих на Covid-19

У Румунії розробили пристрій для стерилізації повітря, який можна використовувати для боротьби з Covid-19.

Розробка очищає повітря, яке видихають хворі на коронавірус. Як вважають науковці з Політехнічного університету в Тімішоарі, його можна використовувати у відділеннях інтенсивної терапії у лікарнях, де перебувають хворі.

– Робота пристрою будується на зниженні мікробіологічного навантаження шляхом впливу ультрафіолетового випромінювання на повітря, що видихається тяжкохворими пацієнтами, – йдеться в повідомленні.

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Пристрій проходить випробування. Якщо вони пройдуть успішно, університет Тімішоари планує запатентувати винахід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки людей захворіли на коронавірус у світі станом на 17 квітня 2020 року.

Джерело: Romania-Insider