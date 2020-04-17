У Сараєво хворий на Covid-19 двічі тікав від медиків

У Сараєво хворий на коронавірус намагався двічі втекти від медиків. Уперше він за власною ініціативою залишив місце ізоляції, вдруге – утік з машини швидкої допомоги, у якій його транспортували до місця обсервації.

Після першого втечі пошук втікача проводився на території Старого міста. У пошуку брали участь правоохоронці. Після того, як медики і поліція виявили втікача, вони помістили його в швидку. Але коли автомобіль зупинився на світлофорі, чоловік повторив спробу втечі.

– Чоловікові вдалося відкрити двері і побігти. На щастя, завдяки швидкій реакції поліції і швидкої допомоги, його доправили під нагляд, – йдеться в повідомленні.

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Під час затримання поліцейським довелося працювати без захисного одягу, через що є ризик зараження правоохоронців.

За інформацією, утікач – іноземець, співробітник Представництва ЄС в Боснії і Герцеговині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі вже більше 2 млн. осіб хворі на коронавірус.

Джерело: Klix.ba