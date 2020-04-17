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Факти / Світ

В Ухані перерахували жертв Covid-19: цифри збільшилися на 1,2 тис.

У китайському місті Ухань, звідки почався спалах коронавірусу, заново перерахували жертв хвороби.

Кількість померлих збільшилася на 1 290 осіб.

У Китаї до 15 квітня кількість загиблих обчислювалося в 3 342 осіб. Однак 16 квітня цифри підскочили до 4 632.

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Влада Уханю заявила, що не приховує реальну кількість жертв в місті. А просто отримала нові дані з лікарень.

Як писали Факти ICTV, перша людина, яка інфікувалася коронавірусом – працівник лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і було вперше зафіксовано спалах Covid-19.

Джерело: ВВС

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