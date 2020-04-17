Для того щоб не захворіти на коронавірус, медики та вчені рекомендують обробляти руки антисептиком і носити маски. Однак є ще одна важлива міра, якої необхідно дотримуватися.

У лікарнях Уханя вчені провели дослідження. Вони взяли зразки з різних поверхонь, щоб з’ясувати, як передається вірус без контакту з живим носієм.

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Дослідження показало, що вірус живе на поверхнях, тому необхідно після дотиків до предметів обробляти руки антисептиком.

Також виявилося, що вірус живе на підошві взуття. Дослідники взяли зразки з бахіл медиків і виявили, що на половині з них є вірус. Тому важливо взуття також обробляти.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадки коронавірусу, з яких 501 – за минулу добу.