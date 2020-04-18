Російські тести на коронавірус “ні к чорту” не годяться – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував надійність результатів російських тест-систем на коронавірус.

– Багато тестуємо. Але мушу відверто сказати – тести ні к чорту, – висловився білоруський лідер.

При це Лукашенко додав, що, за словами лікарів із Росії, точність тестів становить близько 60%.

– Це він сказав 60%, а мені здається, всього 30%. І ми часто це виявляли, – нарікає президент.

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За даними білоруського Міністерства охорони здоров’я, станом на 18 квітня в країні зробили 93 тис. тестів на коронавірус. На стаціонарному лікуванні знаходиться 3 282 особи, 45 пацієнтів померли.

Нагадаємо, Лукашенко заявив про необхідність починати навчальний процес у школах з наступного тижня, не дивлячись на спалах коронавірусу.