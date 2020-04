Єлизавета II скасувала салюти на честь свого 94-річчя через Covid-19

Через пандемію коронавірусу Єлизавета II просить скасувати салют на честь свого 94-річчя.

Щороку в день народження британської королеви запускають феєрверки, але цьогоріч святкування пройде без них.

Читайте: Королева Єлизавета II звернулася до народу через коронавірус

NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign.

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020