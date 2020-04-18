Єлизавета II скасувала салюти на честь свого 94-річчя через Covid-19

Через пандемію коронавірусу Єлизавета II просить скасувати салют на честь свого 94-річчя.

Щороку в день народження британської королеви запускають феєрверки, але цьогоріч святкування пройде без них.

– Салют і святкування скасовують вперше за 68-річне правління королеви, – зазначив журналіст британського телеканалу ITV Кріс Шип в Twitter.

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NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року, але офіційно королева відзначає свій день народження влітку, у другу суботу червня.

Нагадаємо, раніше Єлизавета II виступила зі спеціальним зверненням у зв’язку з пандемією коронавірусу, королева нагадала підданим про самодисципліну і твердість характеру.