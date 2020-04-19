Станом на 19 квітня у світі зафіксовано 2 329 539 випадків зараження коронавірусом. З них 160 717 осіб померли.

США знаходиться на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19— 735 086 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 194 416 сіб, померло 20 639.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 175 925 випадків зараження коронавірусом.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 804 людини. Країна знаходиться вже на сьомому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.30 18 квітня відомо про 5 106 хворих в країні. Кількість летальних випадків досягла 133. Одужали 275 людей.

Нагадаємо, вчені Оксфордського університету, які проводять випробування вакцини від коронавірусу, ставлять за мету досягти результату ефективності до вересня. Виробництво вакцини вже йде.