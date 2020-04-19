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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 19 квітня

Станом на ранок 19 квітня у світі коронавірусом інфіковано 2 329 539 осіб. З них 160 717 хворих померли та 595 217 одужали.

США антилідери як серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків (735 086), так і за кількістю смертей – 38 910.

На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 194 416 осіб, померло – 20 639.

Італія – на третій позиції. Там 175 925 хворих, з яких 23 227 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 152 978;
  • Німеччина – 143 724;
  • Велика Британія – 115 314;
  • Бельгія – 37 183;
  • Нідерланди – 31 766;
  • Швейцарія – 27 404;
  • Португалія – ​​19 685;
  • Австрія – 14 671;
  • Швеція – 13 822;
  • Польща – 8 742;
  • Норвегія – 7 069.

Станом на 9.30 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 133 померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу виявлено 444 нових випадів.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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