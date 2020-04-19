Станом на ранок 19 квітня у світі коронавірусом інфіковано 2 329 539 осіб. З них 160 717 хворих померли та 595 217 одужали.
США антилідери як серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків (735 086), так і за кількістю смертей – 38 910.
На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 194 416 осіб, померло – 20 639.
Італія – на третій позиції. Там 175 925 хворих, з яких 23 227 померли.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 152 978;
- Німеччина – 143 724;
- Велика Британія – 115 314;
- Бельгія – 37 183;
- Нідерланди – 31 766;
- Швейцарія – 27 404;
- Португалія – 19 685;
- Австрія – 14 671;
- Швеція – 13 822;
- Польща – 8 742;
- Норвегія – 7 069.
Станом на 9.30 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 133 померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу виявлено 444 нових випадів.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.