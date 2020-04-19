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У Польщі коронавірус виявили у більше 9 тис. осіб, померло 350

У Польщі кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 зросла до 9 082.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі.

За добу в Польщі виявили 340 нових заражених коронавірусом.

– Три випадки стали летальними. Всі померлі були похилого віку,більшість мали супутні захворювання, – кажуть чиновники.

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Всього з початку пандемії коронавірусу в Польщі померло 350 осіб.

Нагадаємо, у Польщі з 20 квітня послаблюють карантинні обмеження, які діють через епідемію коронавірусу. Зокрема, жителям дозволять відвідувати ліси та парки.

Джерело: Ministerstwo Zdrowia

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