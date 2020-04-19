У штаті Нью-Йорк дозволили одружуватися онлайн через коронавірус

У штаті Нью-Йорк дозволили проводити шлюбні церемонії через відеоконференції через те, що у більшість установ для укладання шлюбу закрились карантин.
Відповідний указ видав губернатор штату Ендрю Куомо.
За його словами, з початку пандемії у штаті зросла кількість розлучень та знизилась кількість нових шлюбів.
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Раніше під час церемонії одруження потрібна була особиста присутність наречених. Одруження у віддаленому режимі було заборонено законом. Губернатор тимчасово зупинив дію цієї норми, щоб сприяти укладенню нових шлюбів.
Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.