У штаті Нью-Йорк дозволили одружуватися онлайн через коронавірус

У штаті Нью-Йорк дозволили проводити шлюбні церемонії через відеоконференції через те, що у більшість установ для укладання шлюбу закрились карантин.

Відповідний указ видав губернатор штату Ендрю Куомо.

За його словами, з початку пандемії у штаті зросла кількість розлучень та знизилась кількість нових шлюбів.

Читайте: Секс знімає стрес? Як пережити карантин і “не вбити” партнера

Раніше під час церемонії одруження потрібна була особиста присутність наречених. Одруження у віддаленому режимі було заборонено законом. Губернатор тимчасово зупинив дію цієї норми, щоб сприяти укладенню нових шлюбів.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.