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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 20 квітня

Станом на ранок 20 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 404 249 осіб. З них 165 234 померли.

На першому місці з найбільшою кількістю хворих перебувають США – 759 687 підтверджених випадків.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 198 674 особи, померло – 20 453.

Італія – на третій позиції. Там 178 972 хворих, з яких 23 660 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 154 098;
  • Німеччина – 145 742;
  • Велика Британія – 121 173;
  • Росія – 42 853;
  • Бельгія – 38 496;
  • Нідерланди – 32 828;
  • Швейцарія – 27 740;
  • Португалія – ​​20 200;
  • Австрія – 14 749;
  • Швеція – 14 385;
  • Польща – 8 746;

Станом на 9.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 151 пацієнт помер, а 359 одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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