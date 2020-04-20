Станом на ранок 20 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 404 249 осіб. З них 165 234 померли.

На першому місці з найбільшою кількістю хворих перебувають США – 759 687 підтверджених випадків.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 198 674 особи, померло – 20 453.

Італія – на третій позиції. Там 178 972 хворих, з яких 23 660 померли.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 154 098;

Німеччина – 145 742;

Велика Британія – 121 173;

Росія – 42 853;

Бельгія – 38 496;

Нідерланди – 32 828;

Швейцарія – 27 740;

Португалія – ​​20 200;

Австрія – 14 749;

Швеція – 14 385;

Польща – 8 746;

Станом на 9.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 151 пацієнт помер, а 359 одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.