Станом на ранок 20 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 404 249 осіб. З них 165 234 померли.
На першому місці з найбільшою кількістю хворих перебувають США – 759 687 підтверджених випадків.
На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 198 674 особи, померло – 20 453.
Італія – на третій позиції. Там 178 972 хворих, з яких 23 660 померли.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 154 098;
- Німеччина – 145 742;
- Велика Британія – 121 173;
- Росія – 42 853;
- Бельгія – 38 496;
- Нідерланди – 32 828;
- Швейцарія – 27 740;
- Португалія – 20 200;
- Австрія – 14 749;
- Швеція – 14 385;
- Польща – 8 746;
Станом на 9.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 151 пацієнт помер, а 359 одужали.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.