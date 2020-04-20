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Факти / Світ

У Владикавказі жителі вийшли на протести проти самоізоляції

У центрі Владикавказа біля будівлі уряду Північної Осетії люди влаштували акцію, де виступали проти обмежень, запроваджених для боротьби з коронавірусом.

Російські ЗМІ повідомляють, що на акцію зібралися близько 2 тис. демонстрантів. Силовики забороняють присутнім, зокрема журналістам, робити відеозаписи, змушують їх видаляти вже відзнятий матеріал.

До протестувальників вийшов глава республіки В’ячеслав Бітаров. Їм запропонували створити ініціативну групу для продовження переговорів в Будинку уряду.

Владикавказ вийшов на протести проти самоізоляції

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Також ЗМІ повідомляють, що жителі Владикавказа виступають проти режиму самоізоляції, скаржаться на втрату роботи, недостатнє інформування про ситуацію з коронавірусом. Вони домагаються від влади роз’яснення ситуації і підтримки людей.

До слова, станом на 20 квітня у Північній Осетії зареєстровано 177 випадків коронавірусу.

Джерело: Интерфакс, ДТРК Аланія

Фото: ДТРК Алания

Джерело: Интерфакс

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