Чи могли коронавірус створити штучно – відповідь ВООЗ

Дані, які є в розпорядженні експертів, не дозволяють припустити, що коронавірус з’явився завдяки цілеспрямованій діяльності людини.

Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Фадела Чаїб.

– Всі доступні свідчення вказують, що вірус має тваринне походження, це не змінений або сконструйований в лабораторії або де-небудь ще вірус. Ймовірно, це вірус тваринного походження, – наводить її слова британське видання The Guardian.

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Вона зазначила, що поки незрозуміло, як цей вірус подолав видовий бар’єр, перекинувшись з початкового носія на людську популяцію. Вона додала, що звичайно, в цьому випадку вірус скористався проміжним носієм.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що Китай і ВООЗ могли приховувати важливу інформацію про коронавірус, що призвело до того, що країни не відразу правильно оцінили масштаб.